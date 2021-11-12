Песков оценил идею введения QR-кодов на транспорте
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
12:52, 12 ноября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею введения QR-кодов на транспорте мировой практикой, которая признана многими странами безальтернативной в условиях пандемии. По его мнению, перед тем как реализовать эту инициативу в РФ, предстоит провести серьёзную работу в парламенте. Слова Пескова приводит ТАСС.
Это мировая практика, которая в условиях пандемии, в условиях непрекращающихся волн новых, многими странами была признана безальтернативной, — сказал он.
Комментируя предложение оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией ввести в России обязательные QR-коды на транспорте, в кафе и магазинах, пресс-секретарь отметил, что в Кремле известно об этой инициативе. Однако, по его словам, по этому законопроекту предстоит достаточно серьёзная работа в парламенте с участием специалистов.
Да, нам известно об этой инициативе правительственного штаба. Действительно, там определённые наработки есть, — сообщил Песков.
Ранее Федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил о подготовке законопроектов о введении обязательных QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах. По предварительным данным, эта мера не будет распространяться на общественный транспорт, аптеки, продуктовую розницу и магазины с товарами первой необходимости.