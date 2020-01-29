https://static.news.ru/photo/ad915ab8-427f-11ea-84ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кремль пока не имеет позиции по предложению предоставить силовикам доступ к данным граждан, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, это новая инициатива, поэтому лучше за подробностями обращаться в соответствующее министерство, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что министр связи Максут Шадаев намерен открыть доступ к персональным данным россиян сотрудникам силовых органов. Сведения, которые сейчас можно получить только по запросу через суд, предлагается предоставить для оперативно-разыскной деятельности. Доступ в онлайн-режиме силовикам хотят разрешить к 2024 году.