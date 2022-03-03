Песков объяснил закрытие радиостанции «Эхо Москвы»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал закрытие радиостанции «Эхо Москвы» и её сайта. По его словам, которые приводит ТАСС, такое решение приняли собственник и акционеры станции, которая нарушила закон в ходе спецоперации на Украине. Вместе с тем представитель Кремля не исключил возможности восстановления вещания станции, если владелец «посчитает это целесообразным».

Так к этому и нужно относиться, мы вряд ли имеем право как-то по-другому комментировать решение собственника, — подчеркнул Песков.

Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил о ликвидации её радиоканала и сайта в соответствии с решением совета директоров. Он отметил, что не намерен покидать Россию и продолжит заниматься журналистикой.

До этого Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам «Эха Москвы» и телеканала «Дождь» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) по требованию Генпрокуратуры РФ. В ведомстве пояснили, что основанием для этого послужило размещение ими ложной информации о спецоперации на Украине. В частности, речь идёт о способах ведения боевых действий, количественных человеческих потерях Вооружённых сил РФ, обстрелах и жертвах среди мирного населения и призывах к организации массовых мероприятий на территории России. Также поводом для блокировки стала регулярная публикация на сайтах информации с экстремистскими призывами к насилию.