Песков объяснил решение Путина о выходных с 1 по 10 мая

https://static.news.ru/photo/55f25b52-a423-11eb-b0a9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Длинные майские выходные в этом году продлятся с 1 по 10 мая включительно. При этом речь о новом локдауне в России не идёт, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Так он прокомментировал решение главы государства сделать нерабочими все дни между майскими праздниками. Таким образом, требования ограничить работу баров, ресторанов и музеев на этот период не будет.

При этом представитель Кремля уточнил , что чиновники не должны рассчитывать на отдых в эти дни, так как выходные коснутся не всех.

Многие органы госвласти работают в условиях ненормированного рабочего дня. Поэтому, конечно, большая часть тоже будет на выходных, <...> но те, кто должен быть на работе, те будут работать, — сказал Песков.

Ранее президент Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой объявить длинные майские выходные. Причиной такого решения стала эпидемическая ситуация в стране. По словам Поповой, существует тенденция к осложнению обстановки с коронавирусом. Пока что число заражений пошло на убыль, но чтобы так продолжалось и дальше, необходимо ограничить на время общение больших групп людей.

Глава государства с инициативой согласился и сообщил, что в ближайшее время подпишет соответствующий указ.

Помимо этого, в Роструде напомнили, что рабочий день накануне, 30 апреля, считается предпраздничным днём и его продолжительность меньше на один час.