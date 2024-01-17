Песков объяснил, почему амнистии женщин нет в поручениях Путина СПЧ Песков: тема амнистии осужденных женщин прорабатывается отдельно

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Дмитрий Песков

Тема амнистии ряда категорий осужденных женщин остается на повестке дня у президента России Владимира Путина, заявил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что Путин дал необходимые поручения по данному вопросу сразу после заседания Совета по правам человека (СПЧ).

В этой связи он дал необходимые поручения сразу после заседания этого совета. Действительно, этот пункт не вошел в перечень поручений, потому что сейчас прорабатываются отдельные методы и изыскиваются соответствующие юридические формы, — заявил Песков.

Вопрос амнистии осужденных женщин был поднят в ходе встречи Путина с членами Совета по правам человека в прошлом году. Тогда президент заявил о необходимости проработки решений по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления. В среду, 17 января, на сайте Кремля опубликовали перечень поручений по итогам данной встречи, но пункта по амнистии там не оказалось.

Кроме того, Путин поручил Следственному комитету принять меры в вопросе расследования случаев пыток людей, находящихся в местах лишения свободы. Президент заявил о необходимости повышения эффективности работы следствия в таких делах.