Путин поручил СК повысить эффективность расследования пыток в колониях

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Президент России Владимир Путин дал поручение Следственному комитету принять меры по повышению эффективности расследования дел о преступлениях, связанных с пытками находящихся в местах лишения свободы, сообщает пресс-служба Кремля. Соответствующий доклад глава государства будет ждать до 1 июля 2024 года.

Следственному комитету Российской Федерации принять меры по повышению эффективности расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с пытками и истязаниями лиц, находящихся в местах лишения свободы, в том числе путем передачи дел о таких преступлениях для осуществления предварительного следствия в главные следственные управления и следственные управления по субъектам Российской Федерации или центральный аппарат, — говорится в документе.

Поручение утверждено по итогам заседания совета при президента по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 4 декабря 2023 года. Ответственными за его выполнение назначены председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, генпрокурор Игорь Краснов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр юстиции Константин Чуйченко и глава СК Александр Бастрыкин.

Путин ранее заявил, что каждый случай пыток в тюремной и правоохранительной системах России должен выявляться. Он назвал подобные случаи уродливыми явлениями.