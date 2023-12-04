Путин выразил свое отношение к тюремным пыткам Путин: надо выявлять каждый случай пыток в тюрьмах

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Президент России Владимир Путин

Каждый случай пыток в тюремной и правоохранительной системах России должен выявляться, заявил президент страны Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Он назвал подобные случаи уродливыми явлениями, передает ТАСС.

Проблема пыток — как ни неприятно произносить это слово, тем не менее приходится. Безусловно, нужно контроль за ситуацией в этой сфере продолжить и выявлять каждый подобный, если они возникают, уродливые явления в нашей пенитенциарной системе, в деятельности правоохранительных, специальных органах, — сказал президент.

Председатель комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Воронцов на полях форума «Сообщество» заявил, что не все превышения полномочий в отношении заключенных тюрем справедливо называть пытками. Он добавил, что Общественная наблюдательная комиссия тщательно следит за всеми тревожными сигналами. Так, правозащитники регулярно посещают заключенных, контролируют условия их содержания и психологическое состояние.

Он отметил, что зачастую объектами издевательств становятся сами работники тюрем. Встречаются ситуации нападения с применением силы на самих сотрудников мест принудительного заключения. По словам Воронцова, члены ОНК также отслеживают такие инциденты.

Ранее в ИВС подмосковной Балашихи скончался мужчина, подозреваемый в краже. В учреждении утверждали, что он свалился со шконки и умер от полученных травм. Именно в день этого происшествия в камере не работало видеонаблюдение.