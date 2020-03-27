https://static.news.ru/photo/4747157e-7022-11ea-b918-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нерабочая неделя, объявленная президентом России Владимиром Путиным, не является выходной. Так трактовал указ главы государства пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, карантинная неделя предполагает продолжение работы в дистанционном формате.

Речь не идёт о выходных или праздничных днях в классическом понимании этого слова, — подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что нерабочая неделя была объявлена, чтобы минимизировать контакты между людьми, передаёт ТАСС.

Например, предприятия оборонки, имеющие обязательный (непрерывный) цикл работы — исходим из того, что они будут работать, — пояснил Песков.

Президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля выходной. Политик подписал соответствующий указ. Зарплата сотрудников на этот период будет сохранена, говорится в документе. Нерабочими останутся 28–29 марта и 4–5 апреля.

К 27 марта 2020 года в мире коронавирусной инфекцией нового типа заразились более 538 тысяч. Жертвами болезни стали 24,2 тысячи человек, выздоровели свыше 124 тысяч. Согласно последним данным, в РФ общее число заражённых составляет 1036 человек. За последние сутки выявили 196 случаев, из которых 157 — в Москве. Количество выздоровевших возросло до 45 человек. Умерли три человека, писал NEWS.ru.