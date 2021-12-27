В Кремле не видят тенденции в судебных решениях после блокировки «ОВД-Инфо»

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков высказался о блокировке сайта «ОВД-Инфо» (организация, исполняющая функции иностранного агента). По его мнению, такие случаи единичны и в судебных решениях по блокировкам сайтов СМИ-иноагентов нет системности, передаёт РИА Новости. Ранее Роскомнадзор объяснил блокировку сайта проекта тем, что организация размещала в Сети информацию, направленную на оправдание деятельности экстремистских и террористических организаций.

Есть единичные случаи. <....>​ Это да, это отдельные случаи, какие-то менее резонансные с общественной точки зрения, какие-то более резонансные, но мы не считаем, что это какая-то массовая тенденция, — отметил Песков.

Он добавил, что в блокировке задействованы соответствующие ведомства. Они обращаются в суд, когда усматривают признаки нарушения закона. И дальше в суде доказывается, имело место это нарушение или нет.

О блокировке сайта проекта «ОВД-Инфо» стало известно 25 декабря. В организации тогда отметили, что уведомление от Роскомнадзора не приходило. Причина блокировки им неизвестна. Позднее стало известно, что на основании судебного решения Луховицкого районного суда Московской области Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации адрес медиапроекта НКО «ОВД-Инфо», признанного Минюстом России иностранным агентом.

Ранее Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube в ответ на закрытие канала RT. Сообщалось, что платформе может быть вынесено предупреждение за её действия в отношении немецкоязычного канала RT, неисполнение которого грозит частичной или полной блокировкой в России. В Роскомнадзоре потребовали в максимально короткие сроки снять ограничения с канала и объяснить причины введения ограничений, отмечается на сайте ведомства.