Песков не стал прогнозировать новые даты парада Победы и голосования

https://static.news.ru/photo/2dfcc280-9f43-11ea-8ae3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться официального объявления новых дат проведения парада Победы и голосования по поправкам к Конституции.

Эти решения будет принимать на основе всех сводных данных глава государства. Давайте дождёмся, когда он сообщит о своём решении, — сказал Песков журналистам.

Он также подчеркнул, что президент Владимир Путин расскажет о своём решении касательно новых дат как только его примет.

Российские власти могут выбрать 24 июня для проведения голосования и парада из-за символизма этой даты. В 1945 году 24 июня прошёл Парад Победы на Красной площади в Москве. Впрочем, окончательное решение по этому вопросу ещё не принято и будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Ранее источник, связанный с плебисцитом, сообщил СМИ, что голосование по поправкам может быть проведено 24 июня. Он пояснил, что дата имеет символическое значение, поскольку связана с проведением парада Победы на Красной площади в 1945 году. Голосование будет проводиться как в очной форме, так и в электронном формате, чтобы свести к минимуму риски распространения коронавируса.

Как писал NEWS.ru, лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о параде Победы, который был перенесён с 9 мая из-за коронавируса. Он назвал возможную дату его проведения.