Зюганов назвал возможную дату проведения парада Победы

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Президент Владимир Путин потребовал разработать более строгие санитарные нормы для проведения занятий в школах и ужесточить контроль за их соблюдением.

Соответствующее поручение он отдал правительству, отметив, что изменение стандартов должно распространяться на все образовательные учреждения. Глава государства добавил, что к возвращению учащихся в классы и аудитории новые санитарные требования должны...