Зюганов назвал возможную дату проведения парада Победы

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о параде Победы, который был перенесён с 9 мая из-за коронавируса. Он назвал возможную дату его проведения.
По его словам, мероприятие может пройти 24 июня. В этот день будет отмечаться годовщина первого военного парада на Красной площади,
Политик отметил, что коммунистическая партия поддержит такое решение.
Видимо, 24 июня будет годовщина 75-летия Парада знаменитого сталинского, видимо, в этот день на Красной площади пройдет Парад, мы будем это приветствовать, — подчеркнул он.
Как ранее писал NEWS.ru, посвящённый дню ВМФ военно-морской парад в 2020 году впервые пройдёт 26 июля на территории Дагестана — в новом пункте базирования Каспийской флотилии, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
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