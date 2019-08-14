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Тушение пожаров в Сибири происходит с максимальной эффективностью, но стоит забывать о природных возгораниях и умышленных поджогах. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Не надо забывать про, к сожалению, имеющий до сих пор место фактор поджогов, умышленных поджогов, — цитирует Пескова РИА Новости .

Также пресс-секретарь Владимира Путина обратил внимание на «различные климатические феномены, которые из года в год становятся все более разнообразными, с увеличивающейся амплитудой».

Говоря о тушении горящей сибирской тайги, Дмитрий Песков сообщил, что огнеборцы работают «очень напряжённо» и «с максимально возможной эффективностью».

Как писал News.ru, ранее Песков заявил, что президент Владимир Путин ежедневно получает сводки по ситуации с лесными пожарами в Сибири. Главе государства также оперативно докладывают о мерах, которые принимаются для тушения огня.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Рослесхозу, МЧС и Минобороны средств на тушение пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Всего из резервного фонда ведомства получат около 6 млрд рублей.