Песков назвал условие одобрения иностранных вакцин в России

Для одобрения иностранных вакцин нужны встречные шаги со стороны Запада в отношении российских препаратов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что привитые сотрудники иностранных дипмиссий столкнулись с трудностями при попытке получить QR-код. Зарубежные вакцины в России пока не признаны. По словам Пескова, в Кремле знают о существовании этой проблемы, но решения её пока нет.

Конечно, это большая проблема непризнания вакцин. Это тот вопрос, на который вместе с международными партнёрами предстоит найти ответ, — заявил пресс-секретарь главы государства.

Он подчеркнул, что важно осуществлять эту работу на принципах взаимности. И добавил, что Москва очень приветствовала бы признание российской вакцины в соответствующих зарубежных странах.

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон призвал страны Евросоюза не признавать вакцины от коронавирусной инфекции, созданные в России и Китае. По его словам, список препаратов должен быть ограничен лишь теми, в действенности которых есть уверенность. В настоящее время в Европе и ряде других стран признано всего четыре вакцины.

Ранее авторитетный медицинский научный журнал Nature опубликовал статью о «Спутнике V», в которой признал качество российского препарата. Редактор научного портала «Антропогенез.ру» Александр Соколов рассказал NEWS.ru, что означает подобная публикация для репутации отечественной вакцины и поможет ли она в прививочной кампании.