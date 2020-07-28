Песков назвал корректными действия силовиков на акциях в защиту Фургала

https://static.news.ru/photo/3a57800a-d0b8-11ea-b183-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС

Правоохранительные органы в Хабаровском крае, где проходят несанкционированные акции протеста, действуют корректно. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что ситуация оценивается с учётом ареста экс-губернатора Сергея Фургала.

Ещё ни разу, если я правильно помню, руководителя российского региона не обвиняли в причастности к самому тяжкому преступлению — к убийству. Этим можно объяснять действия следственных органов по задержанию и аресту Фургала, — цитирует Пескова РИА Новости.

Этим же, предположил он, объясняется и эмоциональная реакция граждан на произошедшее. При этом, по его словам, тот факт, что силовики действуют «весьма корректно» с учётом специфики региона и особенностей ситуации, является очевидным.

Представитель Кремля заверил, что временно исполняющий главы региона Михаил Дегтярёв работает на месте и активно общается с жителями Хабаровского края. Песков также выразил надежду, что тот активными делами продемонстрирует заботу о жителях края в плане социально-экономического развития и решения насущных проблем.

Фургала задержали 9 июля. Ему вменяют организацию убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых в начале 2000-х годов. Бывший предприниматель, также являющийся членом ЛДПР, возглавил регион в 2018 году, победив кандидата от «Единой России». Избранный губернатор пользуется популярностью у местных жителей. С 11 июля люди выходят на многотысячные акции протеста в его поддержку.

20 июля президент Владимир Путин назначил Дегтярёва врио губернатора Хабаровского края. До этого политик был депутатом Государственной думы от ЛДПР. Предыдущий руководитель региона был снят с поста «в связи с утратой доверия» после того, как в отношении него возбудили уголовное дело.

Как писал NEWS.ru, назначение Дегтярёва только усилило протестные настроения. Сам же он считает, что митинги в Хабаровске подогреваются извне.

Песков, в свою очередь, оценил губернаторский старт политика как «энергичный».