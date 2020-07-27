Песков назвал «энергичным» губернаторский старт Дегтярёва

https://static.news.ru/photo/27a20a9e-cffe-11ea-9eeb-fa163e074e61_660.jpg Михаил Дегтярев (в центре) Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/www.khabkrai.ru

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв пока не получил оценку своей деятельности в Кремле. По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, делать это по результатам первой недели нельзя.

Вместе с тем, отметил он, глава региона «активно работает». По его словам, политик знакомится с ситуацией и «делает то, что необходимо делать в первую очередь» — в том числе подготовкой края к зиме.

Мы видим, что делает он весьма энергично это, — цитирует Пескова Радио Sputnik.

Он подчеркнул, что решением ситуации в Хабаровске занимается врио губернатора, а глава государства внимательно следит за происходящим.

20 июля президент Владимир Путин назначил Михаила Дегтярёва врио губернатора Хабаровского края. До этого политик был депутатом Государственной думы от ЛДПР. Предыдущий руководитель региона Сергей Фургал был снят с поста «в связи с утратой доверия» после того, как в отношении него возбудили уголовное дело.

Фургала задержали 9 июля. Ему вменяют организацию убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых в начале 2000-х годов. Бывший предприниматель, также являющийся членом ЛДПР, возглавил регион в 2018 году, победив кандидата от «Единой России». Избранный губернатор пользуется популярностью у местных жителей. Со дня его задержания выходят на многотысячные акции протеста в его поддержку.

Как писал NEWS.ru, назначение Дегтярёва только усилило протестные настроения. Сам же он считает, что митинги в Хабаровске подогреваются извне.