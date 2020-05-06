Песков назвал информацию в Telegram-каналах не заслуживающей доверия

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Президент РФ Владимир Путин в День Победы возложит цветы у Вечного огня, а затем обратится к россиянам.

О планах главы государства на 9 Мая рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс». Обращение к гражданам ориентировочно состоится в 10:00 мск. Песков отметил, что у Путина в День Победы...