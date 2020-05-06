Общество

Песков назвал информацию в Telegram-каналах не заслуживающей доверия

14:40, 06 мая 2020 11
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сообщения, которые публикуются в Telegram-каналах, не заслуживают никакого доверия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, делать какие-то выводы на основе такой информации — «чрезвычайно непрофессионально», передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее Песков сообщил, что блокировка Telegram в России осуществляется по решению суда, однако россияне фактически не перестали им пользоваться. Так он прокомментировал инициативу депутатов Государственной думы об ослаблении режима блокирования сервиса.

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