Песков назвал информацию в Telegram-каналах не заслуживающей доверия

Сообщения, которые публикуются в Telegram-каналах, не заслуживают никакого доверия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, делать какие-то выводы на основе такой информации — «чрезвычайно непрофессионально»,
Как писал NEWS.ru, ранее Песков сообщил, что блокировка Telegram в России осуществляется по решению суда, однако россияне фактически не перестали им пользоваться. Так он прокомментировал инициативу депутатов Государственной думы об ослаблении режима блокирования сервиса.
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