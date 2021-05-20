Песков назвал фейки оружием против России

https://static.news.ru/photo/06eeb334-ba08-11eb-819f-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фейковые новости — опасное оружие, которое активно применяется против России. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил на марафоне «Новое знание», сообщает РИА Новости.

Он отметил, что самыми опасными являются конструированные фейки. Они могут спровоцировать беспорядки в стране, испортить отношения между странами, повлиять на рынки.

По словам Пескова, против России проводится множество лживых кампаний и это обязывает быть всё время начеку.

В таких кампаниях очень часто на зёрна правды накручивают целые лоскуты лжи. И тогда опять ещё сложнее становится понять, что есть правда, а что есть неправда, — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Он добавил, что противопоставить подобным явлениям можно только знания и профессионализм.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Анатолий Выборный разработал поправки к Уголовному кодексу, которые позволят наказывать россиян за распространение ложной информации, провоцирующей ажиотажный спрос на продукты и рост цен. В качестве санкций в них предусмотрены штрафы и тюремное заключение. В Совфеде эту инициативу одобрили.