Песков напомнил о запрете в России нацистской символики

https://static.news.ru/photo/493012d6-8bc0-11eb-b8db-96000091f725_660.jpgДмитрий ПесковФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В России запрещена нацистская символики и её использование преследуется по закону. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя появление плаката с такой символикой в одном из отделений петербургской полиции.
Он добавил, что об истории с плакатом узнал от журналистов и не знает о его содержании. По его словам, если случай будет резонансным, президент Владимир Путин отреагирует на него.
Если будет, что узнавать, он (президент — NEWS.ru) отреагирует, но пока мы не видим никакого повода для реакции, — цитирует Пескова РИА Новости.