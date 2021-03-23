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Песков напомнил о запрете в России нацистской символики

13:09, 23 марта 2021
Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России запрещена нацистская символики и её использование преследуется по закону. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя появление плаката с такой символикой в одном из отделений петербургской полиции.

Он добавил, что об истории с плакатом узнал от журналистов и не знает о его содержании. По его словам, если случай будет резонансным, президент Владимир Путин отреагирует на него.

Если будет, что узнавать, он (президент — NEWS.ru) отреагирует, но пока мы не видим никакого повода для реакции, — цитирует Пескова РИА Новости.

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