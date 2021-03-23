Песков напомнил о запрете в России нацистской символики

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Российские власти рассчитывают на то, что как можно больше россиян решат пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его мнению, убедить граждан могут растущие темпы производства таких препаратов. Одним из главных стимулов, на взгляд представителя Кремля, должна стать прививка главы государства Владимира Путина. Это, на самом деле,...