Кремль не обратил внимания на полемику вокруг «Последнего адреса»

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Кремль не заметил особых споров вокруг акции «Последний адрес». Она заключается в установке мемориальных табличек на домах, где жили жертвы политических репрессий в годы советской власти, рассказал журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Я не могу ответить на ваш вопрос. Честно говоря, эта акция не совсем в рабочей повестке дня, и мне неизвестно о каком-то отношении главы государства к этой акции, — цитирует его ТАСС.

Таким образом Песков ответил на вопрос, обратил ли внимание на акцию президент РФ Владимир Путин.

В октябре 2020 года в Петербурге вспыхнул скандал, связанный с памятью жертв репрессий. С фасада одного из домов в центре города сняли 16 именных табличек, на которых указаны биографические данные проживавших там некогда жертв Большого террора. Убравших памятные знаки лиц обвиняли в том, что они «дети вертухаев», в свою очередь другая сторона говорит о самоуправстве.

«Последний адрес» — проект по увековечиванию памяти репрессированных в 1930-е годы в СССР. С декабря 2014-го активисты устанавливают в больших городах РФ таблички с именами пострадавших и их профессиями. Также указываются даты: рождения, ареста, смерти и реабилитации.

Ранее NEWS.ru сообщал, что компания «Роснано» продолжит работать в привычном ключе после смены руководителя. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Пост главы организации покидает Анатолий Чубайс, который стал директором «Роснано» с момента её основания в 2011 году. Его сменит первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов.