Песков допустил ужесточение ограничений для непривитых
Александр Чеков
Александр Чеков
12:57, 13 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российские власти на федеральном уровне пока не принимали решений об усилении ограничений для непривитых от коронавируса, но отдельные меры уже внедряются на уровне региональных властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
Таким образом он ответил на вопрос, заданный во время пресс-конференции, готова ли Россия по примеру Франции ужесточить карантинные меры для непривитых.
Пока каких-либо решений на этот счёт не принималось. <...> Но элементы таких решений уже начали имплементировать на региональном уровне, — цитирует Пескова агентство.
Он добавил, что логика распространения коронавируса в мире говорит в пользу усиления ограничений для тех, кто не вакцинировался.
С 21 июля во Фрaнции попасть в места отдыха и культуры смогут только привитые от коронaвируса или те, у кого есть отрицательный результат свежего ПЦP-теста. С 1 августа сфера запрета расширитcя: без сертификата о вакцинации или справки об отсутствии CОVID-19 нельзя будет войти в бары, рестораны, больницы, дома преcтарелых, поезда и самолёты.
Также глава Минздрaва Франции Оливье Верaн заявил, что не прошедшие вакцинацию от коронaвируса медработники страны с 15 сентября не смогут работать и получать зарплату.