Песков допустил ужесточение ограничений для непривитых

Российские власти на федеральном уровне пока не принимали решений об усилении ограничений для непривитых от коронавируса, но отдельные меры уже внедряются на уровне региональных властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Таким образом он ответил на вопрос, заданный во время пресс-конференции, готова ли Россия по примеру Франции ужесточить карантинные меры для непривитых.

Пока каких-либо решений на этот счёт не принималось. <...> Но элементы таких решений уже начали имплементировать на региональном уровне, — цитирует Пескова агентство.

Он добавил, что логика распространения коронавируса в мире говорит в пользу усиления ограничений для тех, кто не вакцинировался.

С 21 июля во Фрaнции попасть в места отдыха и культуры смогут только привитые от коронaвируса или те, у кого есть отрицательный результат свежего ПЦP-теста. С 1 августа сфера запрета расширитcя: без сертификата о вакцинации или справки об отсутствии CОVID-19 нельзя будет войти в бары, рестораны, больницы, дома преcтарелых, поезда и самолёты.

Также глава Минздрaва Франции Оливье Верaн заявил, что не прошедшие вакцинацию от коронaвируса медработники страны с 15 сентября не смогут работать и получать зарплату.