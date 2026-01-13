Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 января 2026 в 07:00

«Песцовая шубка» на столе: праздничный салат, который покорит всех без лишних хлопот!

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Старый Новый год — отличный повод собраться за столом с близкими и порадовать их вкусным блюдом. Салат «Песцовая шубка» станет настоящей изюминкой вашего меню: он яркий, аппетитный и готовится из простых продуктов, которые легко найти в любом магазине.

Чтобы приготовить этот праздничный салат, вам понадобятся: крабовые палочки (200 г), помидоры (2 шт.), болгарский перец (1 шт.), сыр (100 г), яйца (2 шт.) и майонез по вкусу. Начните с того, что отварите яйца и дайте им остыть. Потом натрите их вместе с сыром.

Крабовые палочки, помидоры и болгарский перец нарежьте мелкими кусочками. Выкладывайте ингредиенты слоями: сначала крабовые палочки, затем белки, перец, помидоры и сыр, промазывая каждый слой майонезом. Завершите блюдо, посыпав его сверху натёртым желтком. Оставьте салат ненадолго, чтобы он настоялся, — и можно подавать к столу. Гости будут в восторге!

Ранее сообщалось, что, когда до Нового года остается все меньше времени, хочется выбрать салаты, которые не отнимут лишние силы, но все равно украсят стол. Этот вариант сохраняет любимый вкус сельди с овощами, но готовится куда быстрее, а выглядит даже наряднее традиционной шубы.

Проверено редакцией
Читайте также
Утренний суп, который согреет душу: готовлю андский завтрак на курином бульоне. Сытно и нежно
Общество
Утренний суп, который согреет душу: готовлю андский завтрак на курином бульоне. Сытно и нежно
Просто разбиваю яйца в сыр — и обалденный завтрак через 5 минут уже на столе: не рецепт, а спасение
Общество
Просто разбиваю яйца в сыр — и обалденный завтрак через 5 минут уже на столе: не рецепт, а спасение
Забудьте про обычную лазанью! Пастичо — это сочнее, острее и сытнее. Секрет в специях. Карибский рецепт
Общество
Забудьте про обычную лазанью! Пастичо — это сочнее, острее и сытнее. Секрет в специях. Карибский рецепт
Хрустящее чудо к чаю! Слоеные бантики с сахаром — легко, быстро, вкусно
Семья и жизнь
Хрустящее чудо к чаю! Слоеные бантики с сахаром — легко, быстро, вкусно
Вкусный салат из рыбы: рецепт с горбушей, горошком и корейской морковью
Семья и жизнь
Вкусный салат из рыбы: рецепт с горбушей, горошком и корейской морковью
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
«Песцовая шубка» на столе: праздничный салат, который покорит всех без лишних хлопот! Старый Новый год — отличный повод собраться за столом с близкими и порадовать их вкусным блюдом. Салат «Песцовая шубка» станет настоящей изюминкой вашего меню: он яркий, аппетитный и готовится из простых продуктов, которые легко найти в любом магазине.
крабовые палочки (200 г)
помидоры (2 шт.)
болгарский перец (1 шт.)
сыр (100 г)
яйца (2 шт.)
майонез по вкусу
>
Начните с того, что отварите яйца и дайте им остыть. Потом натрите их вместе с сыром.
Крабовые палочки, помидоры и болгарский перец нарежьте мелкими кусочками.
Выкладывайте ингредиенты слоями: сначала крабовые палочки, затем белки, перец, помидоры и сыр, промазывая каждый слой майонезом.
Завершите блюдо, посыпав его сверху натёртым желтком. Оставьте салат ненадолго, чтобы он настоялся, — и можно подавать к столу.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывшая жена Кеосаяна заявила о прибавлении в семье
«Не уйти»: Захарова предупредила Зеленского о плате за убийства журналистов
В Ростовской области назвали последствия атаки ВСУ на Таганрог
Россиянам назвали дату Пасхи в 2026 году
Роддом закрыли в российском городе после гибели шести младенцев
Вареники с сюрпризом на старый Новый год: едим, гадаем, гостей удивляем
Регионы Украины ликовали после удара «Орешником» по Львову
Россиянам объяснили, какой режим душа снизит затраты воды на треть
Вкусный салат с огурцом и яйцом на старый Новый год: нужно 10 минут
Бреши в обороне, пушечное мясо в рядах ВСУ: новости СВО к утру 13 января
В Китае подметили «синхронный удар» Москвы и Пекина по Японии
В МИД РФ озвучили, сколько россиян были без света в праздники из-за ВСУ
Нутрициолог развеяла устоявшийся миф о пользе овощных чипсов
«Уже не по силам»: Пушков констатировал утрату США мирового господства
Ледокол освободил застрявший в Беринговом море теплоход
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 января: инфографика
Юрист объяснил, как безопасно давать деньги в долг
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 января
Российский хоккеист помог «Монреалю» разгромить «Ванкувер» в НХЛ
Свыше 10 БПЛА атаковали российские регионы посреди ночи
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Смешали за 5 минут и в духовку: крылышки с картошкой «Золотая пара» — вкус как из гриль-бара
Общество

Смешали за 5 минут и в духовку: крылышки с картошкой «Золотая пара» — вкус как из гриль-бара

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.