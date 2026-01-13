«Песцовая шубка» на столе: праздничный салат, который покорит всех без лишних хлопот!

Старый Новый год — отличный повод собраться за столом с близкими и порадовать их вкусным блюдом. Салат «Песцовая шубка» станет настоящей изюминкой вашего меню: он яркий, аппетитный и готовится из простых продуктов, которые легко найти в любом магазине.

Чтобы приготовить этот праздничный салат, вам понадобятся: крабовые палочки (200 г), помидоры (2 шт.), болгарский перец (1 шт.), сыр (100 г), яйца (2 шт.) и майонез по вкусу. Начните с того, что отварите яйца и дайте им остыть. Потом натрите их вместе с сыром.

Крабовые палочки, помидоры и болгарский перец нарежьте мелкими кусочками. Выкладывайте ингредиенты слоями: сначала крабовые палочки, затем белки, перец, помидоры и сыр, промазывая каждый слой майонезом. Завершите блюдо, посыпав его сверху натёртым желтком. Оставьте салат ненадолго, чтобы он настоялся, — и можно подавать к столу. Гости будут в восторге!

Ранее сообщалось, что, когда до Нового года остается все меньше времени, хочется выбрать салаты, которые не отнимут лишние силы, но все равно украсят стол. Этот вариант сохраняет любимый вкус сельди с овощами, но готовится куда быстрее, а выглядит даже наряднее традиционной шубы.