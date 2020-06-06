Книжная ярмарка на Красной площади стала первым массовым событием за время режима самоизоляции в Москве. Некоторые издательства предпочли в этом году не принимать участие в фестивале, рассудив, что это небезопасно и нерентабельно. В прошлом году ярмарка длилась шесть дней. Её посетили около 300 тысяч человек. В этот раз мероприятию отведено только три дня, а максимально разрешённое Роспотребнадзором количество гостей — не более 18 тысяч. Но даже так, уверены организаторы, фестиваль поможет восстановлению книжной отрасли. Подробности — в сюжете NEWS.ru.