https://static.news.ru/photo/85bec4d4-4bdb-11ea-8a34-fa163e074e61_660.jpg Самолёт АН-2 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый опытный образец самолёта «Байкал» представят в 2020 году. Лёгкий самолёт должен прийти на смену АН-2 для повышения транспортной доступности и развития местных воздушных линий в отдалённых регионах России.

«Байкал» планируется создавать на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ) в Бурятии.

Как сообщил ТАСС генеральный директор Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Вадим Бадеха, в настоящее время уже завершены чертеж общего вида самолёта и эскизно-техническая проектная документация, а также проведены соответствующие расчёты.

Ранее NEWS.ru писал, что тактический фронтовой бомбардировщик Су-24 ВКС РФ избежал катастрофы за несколько секунд до посадки. Инцидент произошёл в январе 2020 года. Видеоролик с происшествием появился в Telegram-канале «Взгляд человека в лампасах». На записи самолёт садился на землю без основных стоек шасси. В последний момент экипаж заметил этот факт.