Первый опытный образец самолёта «Байкал» представят в 2020 году. Лёгкий самолёт должен прийти на смену АН-2 для повышения транспортной доступности и развития местных воздушных линий в отдалённых регионах России.
«Байкал» планируется создавать на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ) в Бурятии.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что тактический фронтовой бомбардировщик Су-24 ВКС РФ избежал катастрофы за несколько секунд до посадки. Инцидент произошёл в январе 2020 года. Видеоролик с происшествием появился в Telegram-канале «Взгляд человека в лампасах». На записи самолёт садился на землю без основных стоек шасси. В последний момент экипаж заметил этот факт.
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