https://static.news.ru/photo/6aa26c84-48fa-11ea-9c19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тактический фронтовой бомбардировщик Су-24 ВКС РФ избежал катастрофы за несколько секунд до посадки. Инцидент произошёл в январе 2020 года.

Видеоролик с происшествием появился в Telegram-канале «Взгляд человека в лампасах». На записи самолёт садился на землю без основных стоек шасси. В последний момент экипаж заметил этот факт.

Командир самолёта дал команду набирать максимальные обороты. Воздушному судну удалось избежать катастрофы.

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