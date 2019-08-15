https://static.news.ru/photo/a0cb144a-bf8a-11e9-9b23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Первая партия багажа с совершившего жёсткую посадку лайнера Airbus А321 «Уральских авиалиний» доставлена в подмосковный аэропорт Жуковский. Об этом проинформировали в Росавиации.

В аэропорт Жуковский доставлена первая партия багажа с совершившего сегодня аварийную посадку воздушного судна А321. В настоящее время осуществляется процедура идентификации багажа, — цитирует представителя ведомства РИА Новости .

Багаж будет доставлен его владельцам по указанным в заявлениях адресам. Также пассажиры смогут забрать его в аэропорту самостоятельно.

Следующая партия багажа с рейса будет доставлена в аэропорт в ближайшее время.

Как писал News.ru, ранее первый пассажир самолёта Airbus A321, совершившего жёсткую посадку в Подмосковье, Степан Акопян 15 августа прибыл в аэропорт Симферополя.

Лайнер «Уральских авиалиний» выполнял рейс по маршруту Жуковский — Симферополь. На его борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлёте воздушное судно столкнулось с птицами, которые попали в двигатели.

Лайнер совершил жёсткую посадку в поле на территории Раменского района Московской области. За медицинской помощью обратились 76 человек.