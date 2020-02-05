https://static.news.ru/photo/cb0fbf20-4848-11ea-bb40-fa163e074e61_660.jpg Михаил Сюткин Фото: permkrai.ru

Первый вице-премьер правительства, министр строительства и ЖКХ Пермского края Михаил Сюткин оказался должником по коммунальным услугам.

В суд с двумя исками обратилась управляющая компания АО «Декра-Стройэксплуатация». Она требует взыскать с него более 745 тысяч рублей. Компания обслуживает дома в Москве, где купил жильё пермский министр.

Первое заседание суда прошло без Михаила Сюткина, поэтому слушание перенесли на март 2020 года. Его представители заявили, что ответчик не признаёт свою вину. Сюткин считает, что жилищная компания требует денежные средства за неоказанные услуги. Они подчеркнули, что в прошлом году компания уже пыталась решить в суде аналогичный спор, но проиграла, сообщает «Пермь Онлайн».

Ранее NEWS.ru писал, что в России разрабатывается законопроект, который позволит коллекторам взыскивать денежные средства за коммунальные услуги. Проект призван заменить действующий федеральный закон о взыскании долгов физлиц, он позволит заёмщикам возвращать денежные средства ещё до суда.