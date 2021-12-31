Переводчики начнут работать в системе «112»

Переводчики иностранных языков начнут работать в экстренных службах на договорной основе. Также в дежурных сменах «112» появятся психологи.

Соответствующее постановление правительства вступило в силу с 1 января 2022 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В нём сказано, что при поступлении вызова в экстренную службу на иностранном языке или на одном из языков народов России оператор будет переадресовывать обратившегося на дежурного переводчика.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале рассказал о принятых в 2021 году инициативах, часть которых вступит в силу уже в первом месяце нового года. В частности, он обратил внимание на увеличение материнского капитала, защиту прав граждан страны и налоговый вычет на спорт.

Ранее сообщалось, что в праздничную ночь сотрудники скорой выделяют несколько волн, когда экстренную службу вызывают особенно часто. Первая — это вечер 31 декабря примерно с 19:00 до 23:00. Люди готовятся к встрече Нового года, едут домой с покупками, готовят еду. В это время распространены травмы — падение на льду, ожоги от плиты, раны от кухонного ножа, автомобильные аварии.