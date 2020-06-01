Перестановка станет главным условием для открытия ресторанов в Москве

Московские власти обяжут рестораны расставить столы на расстоянии, обеспечивающем социальное дистанцирование посетителей, чтобы возобновить работу в новом раунде смягчения режима изоляции в столице.
Суперособенных требований нет: устанавливать чёткое расстояние между столиками, требование по соблюдению социального дистанцирования. Думаю, что наши рестораторы будут готовы к тому, чтобы все эти требования и правила у себя применить, — цитирует ТАСС руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.
По словам чиновника, рестораны могут открыться уже во время следующего этапа смягчения ограничений, который может начаться после 14 июня.
Как писал NEWS.ru, c 1 июня московские власти смягчили режим изоляции, разрешив горожанам заниматься спортом и гулять на открытом воздухе при соблюдении противоэпидемических правил и временных ограничений. Начали открываться непродовольственные магазины.
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