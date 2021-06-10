Перераспределение в пользу богатых: как РФ вышла в лидеры по неравенству

Порядка 500 сверхбогатых граждан РФ владеют 40% всех финансовых активов россиян, говорится в исследовании международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG). При этом, несмотря на пандемию, состояния верхушки общества продолжают расти, а реальные располагаемые доходы большинства жителей страны падают на протяжении нескольких лет. NEWS.ru решил выяснить, почему так происходит.

Фактор стабильности

По данным BCG, в России наблюдается очень высокий уровень социального неравенства: менее 0,0001% взрослого населения страны, то есть около 500 сверхбогатых граждан, обладают 40% всех финансовых активов россиян или суммой в $640 млрд. Таким образом, доля самых состоятельных граждан, обладающих активами более $100 млн, аккумулирует в РФ примерно в четыре раза большую долю средств, чем в среднем по миру (13%).

Несмотря на пандемию коронавируса SARS-CoV-2 и опасения мировой элиты по поводу своей прибыли, вызванные санитарными локдаунами и иными событиями, с марта 2020 года по март 2021-го совокупное состояние российских миллиардеров выросло на $207 млрд, достигнув рекордного уровня в $663 млрд. А в январе-марте 2021 года состояние 25 богатейших россиян в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI) увеличилось на $23,969 млрд.

При этом, по данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2020-го упали на 3,5% и стали отставать от уровня 2013 года на 10,6%. За чертой бедности оказались 19,6 млн россиян. Согласно расчётам швейцарского банка Credit Suisse, за январь-июнь 2020-го благополучие жителей РФ сократилось на 11% — обнищание происходило сильнее, чем на Украине, в Чили и Колумбии. В то же время, по данным кредитной организации, 1% самых богатых россиян владеет 57% общего финансового благосостояния в стране, что является самым большим показателем среди «ключевых государств».

Социолог и кандидат политических наук Борис Кагарлицкий рассказал NEWS.ru, что между падением доходов большинства граждан и ростом состояний миллиардеров есть прямая взаимосвязь. Однако, по его мнению, неравенство в России отличается от других стран с похожим уровнем развития.

Происходит перераспределение ресурсов. Располагаемые доходы падают, потому что если вы хотите обогатить богатых при отсутствии экономического роста, это можно делать только за счёт перераспределения доходов и ресурсов от более бедных. То, что не добрали миллионы россиян, перешло к тем ребятам, которые составляют верхушку общества. Но есть одна вещь, которая чуть-чуть смягчает ситуацию с неравенством в пользу РФ — у нас сохранилось советское наследие в виде жилья, и когда мы оцениваем общую социальную ситуацию, то она лучше, чем, например, в Алжире или в странах Латинской Америки, которые по основным параметрам будут похожи на Россию. Там, как бы это ни было парадоксально, будет диспропорция между, условно говоря, разными категориями бедных. Там довольно заметная часть людей, которые живут в трущобах и не обладают доступом к самым элементарным социальным благам. Борис Кагарлицкий социолог социолог

По словам Кагарлицкого, это относительное благополучие россиян делает российскую бедность относительно сносной: даже если она выглядит совершенно скандально на уровне статистики, на бытовом уровне является более-менее «благоустроенной».

По мнению социолога, это обстоятельство в некоторой степени определяет долговременную «стабильность» и в обществе. При других обстоятельствах и в другой стране такая ситуация, как считает Кагарлицкий, вызвала бы «довольно быстро социальный взрыв, в РФ как-то живут, работают и спокойно к этому относятся».

Но, как отмечает собеседник NEWS.ru, специфика российской элиты состоит в том, что «даже если она произносит какие-то слова в пользу бедности, рассматривает в реальной жизни в рамках своих ценностей рост неравенства не как проблему, а как основное достижение России за последние годы».

Исходя из этого надо понимать всё, что происходит в стране. То есть власть не только не стремится сократить социальные разрывы, но видит именно в их закреплении и стабилизации свою задачу, — подчёркивает Кагарлицкий.

Также он отметил, что и в России, и во всём мире пандемия коронавируса ослабила позиции среднего класса. И даже если эта прослойка не разорилась, её позиции стали более хрупкими и неустойчивыми. Как следствие наблюдается рост тревожности: сохранение своих позиций в обществе, уровня потребления и жизни даётся всё труднее и труднее, а социальное самочувствие становится всё менее уверенным.

Это принципиальное отличие нынешней ситуации от того, что было даже год или два назад. Пандемия лишь ускорила те социальные процессы, которые в принципе наблюдались последние 15-20 лет. COVID-19 усугубил все те тенденции, которые где-то шли подспудно или медленно, а теперь резко ускорились и углубились, — резюмировал Кагарлицкий.

Tatiana Morozova/Global Look Press

Догнали и обогнали Америку

Ректор Российской экономической школы (РЭШ) Рубен Ениколопов полагает , что данная «нездоровая ситуация» связана с «очень большой» ролью государства, отсутствием высокой конкуренции, которая могла бы сгладить проблему с неравенством. С ним не согласен доктор экономических наук Никита Кричевский.

Есть ли конкуренция на самом высоком уровне в Китае? В Сингапуре? В ОАЭ? Нет, а темпы роста и благосостояние там высокие. Была ли политическая конкуренция в России второй половины XIX века? Тоже нет. Но моя страна, тем не менее, была одним из мировых экономических лидеров. Как и Германия, где конкуренцией также не особенно пахло. С другой стороны, такая конкуренция есть не только в большинстве развитых государств, но и в беднейших странах Европы — Украине и Молдавии. И что? В Армении конкуренция ого-го, а страна в заднице. Только не нужно кивать на ущербное географические и геополитическое расположение или фактор гонимой нации: вспомните Израиль и успокойтесь. Никита Кричевский доктор экономических наук доктор экономических наук

В 2019 году тему неравенства в РФ исследовали учёные ВШЭ Светлана Мареева и Екатерина Слободенюк. По их сведениям, более 70% финансовых и нефинансовых активов страны находится в собственности 5% граждан. Доходное неравенство в стране по индексу Джини (он демонстрирует, насколько распределение доходов по населению отклоняется от абсолютно равномерного) находится около границы в 38-40%, означающей избыточный уровень, негативный для роста экономики.

По данным Слободенюк и Мареевой, после распада СССР доля доходов верхнего 1% общества прибавила с менее чем 6% среди всех доходов населения в 1989 году до 22% после 2010-го; верхних 10% — с менее чем 25% в 1990-1991 годы до свыше 46% в 1996-м.

Совокупное богатство миллиардеров резко выросло в 2000-е годы и стабилизировалось на уровне 25-40% национального богатства между 2000 и 2015 годами. Это, как отмечают в ВШЭ, значительно больше, чем в западных странах: в США, Германии, Франции в 2005-2015 годы — от 5% до 15%. При этом среднее богатство и средние доходы населения там гораздо выше, чем в РФ.