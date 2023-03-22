Перемышль сдался: как Россия взяла крупнейшую австрийскую крепость 22 марта 1915 года российская армия завершила самую успешную осаду Первой мировой

Фото: wikimedia.org

Оборонительные укрепления крепости Перемышль, 1915 год

Успех сопутствует тем, кто настойчив. Крупнейшую австрийскую крепость Перемышль российская армия штурмовала дважды. Первый раз — в сентябре 1914 года. Необходимость в ней объяснялась просто — начиналась вторая Галицийская битва (ее опять выиграют русские войска). Взять объект, который контролировал наиболее удобные пути снабжения армий и разрывал фронт российской армии, было необходимо. Иначе в тылу армий Юго-Западного фронта могла образоваться серьёзная проблема — мощная крепость с большим гарнизоном и тысячью орудий. Российские войска перешли к осаде, которая успешно завершилась 22 марта 1915 года — Перемышль сдался.

Что такое Перемышль

Сам по себе штурм Перемышля был не самым тривиальным делом. Крепость считалась самой укреплённой и современной в Австро-Венгрии. Её сооружение затянулось на 25 лет (1873–1898). Перед мировой войной крепость была ещё раз модернизирована, часть её кирпичных фортов одели в бетон, были также сооружены новые бетонные укрепления. Теперь форты крепости практически не брали снаряды полевых орудий — штурмовать надо было с помощью осадных орудий или артиллерии большого калибра.

Фото: wikimedia.org Оборонительные укрепления крепости Перемышль, 1915 год

В ходе модернизации крепость получила 58-миллиметровые скорострельные противоштурмовые пушки, тяжёлые орудия калибра 150 мм и скорострельные 80-мм орудия в бронированных купольных установках. У гарнизона крепости на вооружении были также 150-мм гаубицы для контрбатарейной борьбы, а также 240-мм мортиры для борьбы с укреплениями осаждающих. Всего в крепости было более тысячи артиллерийских орудий, хотя немалая часть из них была устаревшей.

Почему Перемышль считался очень защищенным

Периметр был укреплён не менее серьёзно. Длина внутренней линии обороны была 15 км и включала семь крупных фортов, четыре малых укрепления и девять долговременных батарей. Внешние же линии укрепления длиной 43 км включали в себя 15 больших фортов, 18 промежуточных укреплений, а также несколько долговременных батарей с бронированными артиллерийскими установками.

«Годами лучшие австрийские инженеры подготавливали зоны обстрела; австрийская артиллерия знала точное расстояние до каждой точки вокруг крепости. Не было оставлено ни одного прикрытия, которое благоприятствовало бы продвижению противника. По ночам мощные прожекторы исключали всякую возможность неожиданной атаки», — писал британский военный корреспондент, находившийся в рядах российской армии.

Перемышль был крепким орешком. Взять такую крепость нахрапом было нереально. Но самое удивительное, что именно это попыталось сделать русское командование во время первого штурма.

Первый штурм Перемышля

В конце сентября 1914 года войска 3-й армии Юго-Западного фронта блокировали крепость. 3 октября войска 11-й (Блокадной) армии и 12-го корпуса заняли позиции для штурма крепости. Одновременно с этим австрийские войска двигались к крепости с запада. Надо было решаться — штурмовать, окапываться или отступить.

Российскими войсками у крепости командовал генерал Дмитрий Щербачёв. Очень опытный командующий, который взял Львов в 1914 году. К тому же ещё видный военный теоретик, который пять лет преподавал в Николаевской военной академии, где готовили командный состав для Генштаба имперской армии.

Фото: wikimedia.org Генерал Дмитрий Щербачев с сыном Александром в Главном штабе академии

Но вот то ли ему голову вскружили ранние успехи в Галиции, то ли он просто вообще не готовился к штурму — попытка овладеть Перемышлем 5–7 октября 1914 года разгромно провалилась.

Генерал планировал атаковать крепость силами шести с половиной дивизий с трёх сторон. Три дивизии атаковали юго-восточные форты крепости, три — северные, а полторы дивизии устраивали «диверсию» с юго-западного направления. Основную массу артиллерии сосредоточили против юго-восточного сектора крепости. Проблема была в том, что она не могла успешно бомбардировать имеющиеся там укрепления, среди которых было немало артпозиций с бронированными колпаками. А орудий калибра 250 мм и выше у Щербачёва не было. Так же как и необходимого числа выстрелов на орудие, поэтому «заткнуть» артиллерию противника не удалось.

Последний день штурма к тому же проводился ночью, так что вся операция обернулась сплошным кошмаром для наступающих русских дивизий. Для начала в первый день, 5 октября, атакующие попали под фланкирующий огонь и сумели подойти к крепости на расстояние 500–1000 метров. На второй день под сильным огнём одной из российских дивизий удалось подойти к крепости на расстояние 200–400 метров.

Почему первый штурм Перемышля не удался

Наступило 7 октября. В три часа ночи начался штурм со всех направлений. С огромными потерями одной из дивизий (19-й) удалось захватить несколько укреплений на юго-востоке Перемышля. На этом — всё. Других успехов у атакующих не было. Дневные и вечерние контратаки австрийского гарнизона отбили обратно утраченные ранее позиции.

Дивизии генерала Щербачёва вернулись на исходные позиции. А через два дня полностью отошли от крепости, так как на горизонте показались австрийские войска.

В ходе штурма, по разных данным, российские дивизии потеряли от 10 до 40 тысяч человек убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести. Безвозвратные потери австрийского гарнизона насчитывали до тысячи человек, хотя оборонялись три дивизии, из которых одна была венгерским гонведом, а две другие — ландвером. То есть качественного превосходства обороняющиеся не имели — это были второразрядные части, по большей части состоявшие из ополченцев.

Осада Перемышля

В октябре закончилась вторая Галицийская битва. Австрийские войска откатывались за Карпаты, в Венгрию. Российская армия висела у них буквально на плечах. Вена паниковала — там ожидали скорейшего вторжения на венгерскую равнину с перспективами распада двуединой монархии и выхода Венгрии из войны.

Перемышль же, в свою очередь, был опять блокирован. Но на этот раз от лихого штурма, да ещё ночного, российское командование перешло к стратегии осады и планомерного удушения крепостного гарнизона. Что было абсолютно логичным решением.

Под началом австрийского генерала Германа Кусманека фон Бургнойштедтена было 130 тысяч военных, а также 10 тысяч мирных жителей и неизвестное число беженцев, которые не успели уйти вслед за отступающими войсками. Продовольствия в крепости катастрофически не хватало. Поэтому во время осады гарнизон предпринимал отчаянные попытки прорваться к своим. А австрийские войска в свою очередь предпринимали не менее серьезные усилия по деблокаде гарнизона.

Фото: wikimedia.org Герман Кусманек фон Бургнойштадтен, генерал пехоты

Кто командовал осадой и как она проходила

Российской 11-й армией командовал генерал Андрей Селиванов. Командующий был взят из глубокого запаса. К моменту своего назначения в блокадную армию генерал уже отошёл от военных дел и заседал в имперском Госсовете.

В составе его армии в основном находились дивизии, состоявшие из резервистов, численность которых не превышала 60 тысяч человек. Имперское командование полагало, что в Перемышле стоит 20-тысячный гарнизон, так что проблем с блокадой не должно было быть никаких. Австрийцы со своей стороны также думали, что против них стоят гораздо большие силы. Так что прорыв навстречу австрийцам — это хорошо, но вот вести самостоятельную операцию по деблокаде крепости — это нет, сил, по мысли Кусманека, у него на это не было.

А вот вылазки австрийский гарнизон производил постоянно. 7 ноября 1914 года российские позиции австрийцы атаковали силами одного ландверного полка. 26–28 ноября в вылазке участвовало уже пять полков.

Как гарнизон крепости пытался прорвать блокаду

4 декабря за укреплениями крепости уже сражалась целая дивизия гонведа (венгерской армии), усиленная ещё двумя полками ландвера (германского ополчения). Бои продолжались два дня. Австрийские войска сумели прорвать первую полосу блокады крепости на западе и уже рвались в тыл к российской 8-й армии. Однако грамотные контрудары ликвидировали прорыв, который обошёлся гарнизону крепости в 2,5 тысячи санитарных потерь.

Фото: Global Look Press Русские солдаты наступают на Перемышль, Польша. В августе 1914 года, в начале Первой мировой войны, русские войска нанесли поражение австро-венгерским войскам в первых боях и быстро продвинулись в Галицию

Следующая атака началась 14 декабря. Она шла три дня, осаждённым удалось продвинуться на 18 км, но на помощь им никто не пришёл. Прорыв был ликвидирован с большими потерями для осаждённых. После этого моральное состояние гарнизона Перемышля начал быстро падать.

«Насколько нам удалось выяснить из разговоров с пленными, главной причиной сдачи крепости было падение дисциплины в войсках после неудачных попыток гарнизона прорваться сквозь осаждающее кольцо русских войск, на соединение со своими Карпатскими армиями. Дух войск упал окончательно. Пала дисциплина, пала и крепость», — вспоминал позже один из русских офицеров-артиллеристов, участвовавших в осаде и взятии Перемышля.

Состояние войск было также подорвано продовольственными проблемами. Начиная с декабря 1914 года в крепости начался целенаправленный забой лошадей. Иначе было не выжить. Но даже со сверхжестким распределением конины, как подчеркивал Кусманек в своих донесениях в австрийский Генштаб, пайков оставалось максимум до середины-конца марта. После чего должны были начаться такие «замечательные» вещи, как голод, цинга, тиф и прочие «прелести» окопной жизни.

В Вене это всё прекрасно понимали. Потому в январе-феврале 1915 года на Карпатах началась настоящая мясорубка — австрийские войска не просто пытались выбить из Восточной Галиции русские войска, они пытались пробиться к Перемышлю. По позднейшим подсчетам, в ходе этих боёв они потеряли до 800 тысяч человек. А с учётом сдавшегося гарнизона крепости — до одного миллиона к апрелю 1915 года. Но фронт с места практически не сдвинулся.

Как пал Перемышль

В феврале 1915 года 11-я армия начинает операции по захвату внешней полосы укреплений крепости. К середине февраля австрийцев уже полностью оттеснили за внешние укрепления. К началу марта русские войска стояли на расстоянии 1–1,5 км от пояса фортов крепости. В сентябре 1914 года с таких позиций начался неудачный для русских войск первый штурм Перемышля. Тем более что к 13 марта 1915 года до крепости доехали из Кронштадта восемь 11-дюймовых мортир, которые стали расставлять против юго-восточных фортов.

Фото: Global Look Press Разрушение Перемышля австрийцами, отступающими от наступления русских. Остатки одного из двух взорванных мостов через Сан

В таких условиях гарнизону оставалось либо атаковать, либо сдаваться. Вначале решили атаковать.

«Солдаты! Мы разделили последние наши запасы. Честь нашей страны и каждого из нас запрещает, чтобы мы после той тяжёлой, славной, победоносной борьбы попали во власть неприятеля, как беспомощная толпа. Герои солдаты! Нам нужно пробиться — и мы пробьёмся», — пафосно агитировал солдат на прорыв комендант Кусманек фон Бургнойштедтен.

Утром 18 марта 1915 года, подгоняемые голодом и безысходностью, 15 тысяч человек, в основном из ударной 23-й дивизии гонведа, пошли на прорыв российских позиций. Полный провал. Пулеметным и батарейным огнём атакующие были загнаны обратно в крепость. Потери составили до 10 тысяч человек, из которых три тысячи были пленными.

После этого коменданту крепости стало понятно, что надо сдаваться. Для порядка гарнизон расстрелял весь боекомплект, сжёг секретные документы и начал взрывать укрепления.

Утром 22 марта 1915 года Кусманек прислал парламентёров. Слушать его требования не захотели. Крепость должна была капитулировать без условий. Вечером Кусманек и весь гарнизон сдались осаждающим крепость российским войскам. В плен попали девять генералов, 93 штаб-офицера, 2204 обер-офицера, 113 890 солдат. Трофеями стали свыше 900 орудий. Тут-то до имперского командования дошло, что численность пленных в два раза превышает число осаждающих.

Как отмечали падение Перемышля

Впрочем, бежать никто особо и не пытался. Поэт Валерий Брюсов, в тот момент бывший военным корреспондентом, вспоминал: «Среди сдавшихся — очень много славян: поляков, русин и чехов. Они не скрывают своей радости по поводу сдачи».

«Известие о падении Перемышля было встречено с энтузиазмом и сопровождалось в городах и многих сельских местностях торжественными молебствиями, колокольным звоном и восторженными манифестациями», — писала газета Юго-Западного фронта «Армейский вестник».

В обеих столицах прошли массовые манифестации и крестные ходы.

«Тротуары запружены нарядною толпою. И вдруг один из студентов-манифестантов, идущий впереди, подает товарищам какой-то секретный сигнал. <...> Вспыхивает восторженное „ура“, и часть студентов стремглав бросается к тротуару и неожиданно поднимает на руки „кого-то в сером“, скромно наблюдавшего до того времени среди другой публики. <...> Этот „кто-то в сером“ — офицер нашей армии», — радостно делилось общественными настроениями после захвата Перемышля «Утро России».

Фото: wikimedia.org Император Николай II и главнокомандующий Николай Николаевич во взятом Перемышле

Да что там имперский обыватель. Праздник царил в императорской ставке, где Николая II о столь крупном успехе поспешил порадовать главковерх великий князь Николай Николаевич. На радостях последнего немедленно наградили орденом Святого Георгия II степени. Не забыли и про генерала Селиванова. Он, в нарушение орденского статуса, перепрыгнул через степень и был награждён Святым Георгием III степени.

Вот только радость от захвата крупнейшей австрийской крепости была недолгой. Скоро последует немецкий Горлицкий прорыв, Галицийский фронт российской армии будет прорван и начнется Великое отступление 1915 года. 3 июня австро-немецкие войска войдут в Перемышль. Сохранить крепость за собой Российская империя не смогла. А через два года она уже перестала существовать.