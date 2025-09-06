Перец по-корейски на зиму: закрываю сразу двойную партию — нереально вкусно

Перец по-корейски на зиму — это пикантная хрустящая закуска с ярким вкусом и ароматом, которая идеально дополняет мясные и овощные блюда. Сочетание сладкого перца, моркови, чеснока и специй создает гармоничный и насыщенный вкус. Эта заготовка хранится долго и станет отличным дополнением к зимнему столу.

1 кг болгарского перца очищают от семян и нарезают тонкой соломкой. 350 г моркови натирают на терке для корейской моркови. Большой пучок петрушки мелко рубят, 4–6 зубчиков чеснока пропускают через пресс. Острый перец добавляют по вкусу. Все овощи и зелень смешивают в большой миске.

Отдельно готовят маринад: смешивают 130 мл растительного масла, 130 мл 9-процентного уксуса, 1 ст. л. приправы для корейской моркови, 3 ч. л. соли и 5 ст. л. сахара. Маринад тщательно перемешивают до растворения соли и сахара, заливают им овощи и оставляют на 2–3 часа при комнатной температуре. Затем раскладывают по стерилизованным банкам, уплотняют, закрывают крышками и хранят в прохладном месте.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.