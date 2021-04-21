Перцовый газ распылили в переходе у Кремля

https://static.news.ru/photo/0595e354-a2c0-11eb-81b9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неизвестные распылили перцовый газ в подземном переходе у станции метро «Охотный Ряд» возле Кремля. В центре столицы проходит акция в поддержку Алексея Навального.

После этого из перехода выбежало много людей, все они кашляют, передаёт ТАСС. К врачам пока никто не обращался.

По данным издания «Проект», от распылённого газа начинается кашель и щиплет в носу.

Протесты в поддержку Навального проходят по всей России 21 апреля. Акции не получили одобрения властей. Акция в столице началась в 19:00 в центре города, на ней уже задержали несколько человек. Весь день сотрудники правоохранительных органов активно задерживали людей в связи с мероприятиями. По всей стране за весь день задержали 325 человек.

Ранее в Москве силовики задержали бывшего заместителя председателя Госдумы Владимира Рыжкова, которого подозревают в организации мероприятия, а также члена Российской академии наук Ефима Хазанова.