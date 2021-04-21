Перцовый газ распылили в переходе у Кремля

Неизвестные распылили перцовый газ в подземном переходе у станции метро «Охотный Ряд» возле Кремля. В центре столицы проходит акция в поддержку Алексея Навального.
После этого из перехода выбежало много людей, все они кашляют,
По данным издания «Проект», от распылённого газа
Протесты в поддержку Навального проходят по всей России 21 апреля. Акции не получили одобрения властей. Акция в столице началась в 19:00 в центре города, на ней уже задержали несколько человек. Весь день сотрудники правоохранительных органов активно задерживали людей в связи с мероприятиями. По всей стране за весь день задержали 325 человек.
Ранее в Москве силовики задержали бывшего заместителя председателя Госдумы Владимира Рыжкова, которого подозревают в организации мероприятия, а также члена Российской академии наук Ефима Хазанова.