Пеку в Чистый четверг — до Пасхи остается мягким и воздушным: сдобный кулич с цукатами

Пеку в Чистый четверг — до Пасхи остается мягким и воздушным: сдобный кулич с цукатами

Мягкий и воздушный кулич на дрожжах с цукатами — это классическая пасхальная выпечка, которая при правильном приготовлении остается нежной и ароматной до 4 дней, не черствея.

Секрет долговечности в сдобном тесте, богатом маслом и яйцами, и в правильной технологии выпечки. Такой кулич можно смело печь в Чистый четверг — до Пасхи он сохранит свою мягкость.

Вам понадобится: 600 г муки, 200 мл теплого молока, 150 г сливочного масла, 4 яйца, 150 г сахара, 20 г свежих дрожжей, 100 г цукатов, 50 г изюма, ванилин, цедра лимона, щепотка соли.

Рецепт: в теплом молоке растворите дрожжи и 1 ч. л. сахара, оставьте на 15 минут. Яйца взбейте с сахаром до пышности. Добавьте растопленное масло, опару, ванилин, цедру и соль, перемешайте. Постепенно всыпайте муку, замесите мягкое эластичное тесто. Месите не менее 15 минут. Добавьте цукаты и изюм.

Оставьте тесто в тепле на 2-3 часа, обминая 1-2 раза. Разложите тесто в формы на 1/3, дайте подняться почти до краев. Выпекайте при 170–180 °C 35–50 минут. Готовые куличи полностью остудите, заверните в пищевую пленку и храните в прохладном месте.

