Педофилию и БДСМ могут запретить показывать в онлайн-кинотеатрах

На заседании Общественного совета при Роскомнадзоре обсуждался вопрос потенциального запрета на демонстрацию контента с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями». Речь идёт о телевизионных сериалах и фильмах, в которых присутствуют сцены гомосексуальных отношений, транссексуализма, педофилии, эксгибиционизма, садизма и мазохизма. Об этом сообщают «Ведомости».

Для этого эксперты предлагают дополнить закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации». В случае, если предложения будут приняты, то владельцев онлайн-видеосервисов и соцсетей обяжут удалить киноленты с подобным содержанием.

Эти ограничения могут войти в перечень оснований для включения в реестр запрещённой информации, страницы с которой интернет-провайдеры и операторы связи обязаны блокировать по требованию Роскомнадзора.

При этом в случае нарушения предлагается установить штрафы для компаний на сумму до 1 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток. Также в статье отмечается, что изменения в законе могут коснуться и СМИ. По аналогии с онлайн-кинотеатрами предлагается ввести аналогичный запрет на публикацию материалов с соответствующими видеороликами.

Ранее директор Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина заявила, что в России необходимо ввести досудебную блокировку информации для защиты детей от большого количества ЛГБТ-пропаганды в социальных сетях. По мнению политика, ситуация в этой области приобрела невероятные масштабы.