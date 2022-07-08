Педагоги возмутились идеей учить школьников езде на электросамокатах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Езде на электросамокатах должны учить друзья школьников или их родители, но точно не учителя, так как большинство из них сами не умеют пользоваться этим видом транспорта, заявил сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. Он считает, что таким образом политики пытаются переложить ответственность на образовательные учреждения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Такие предложения идут от того, что кто-то почему-то думает, что исключительно школа должна заниматься самыми разными вещами. Недавно принятые Думой поправки в закон об образовании должны были бы сократить такие вещи, когда разные ведомства думают, что за счет школы можно решить свои проблемы. Езде на электросамокатах должны учить родители, друзья, — возмутился Луховицкий.

Он аргументировал свою точку зрения тем, что, например, на велосипедах дети обычно учатся кататься сами. В ином случае им помогают родители, добавил Луховицкий. В качестве альтернативы он предложил либо вообще запретить детям кататься на электросамокатах, либо ввести возрастные ограничения с 16 лет.

Ранее начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин заявил, что в МВД были бы не против включить курс пользования электросамокатами в школьную программу. Однако существует нюанс: для введения подобного курса необходимо найти дополнительное время в школьном расписании, а сделать это довольно непросто.