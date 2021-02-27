Педагоги рассказали, как подготовиться к ЕГЭ за три месяца

Подготовиться к единому государственному экзамену (ЕГЭ) вполне реально за оставшиеся три месяца. Однако для этого необходимо сконцентрироваться на предмете и совмещать несколько способов изучения, посоветовали заслуженные учителя РФ Евгений Ямбург и Александр Снегуров.
Главным правилом, по их словам, является спокойствие. Важно не паниковать, но развлечения и не самые важные дела лучше отложить в сторону,
Для подготовки следует приобрести пособия, смотреть видеоуроки, лекции и консультации со специалистами. Имеет смысл вернуться к старым записям, которые ученик должен был вести с начала подготовки к предмету. Если этого сделано не было, можно сделать акцент на тренировочном аспекте и порешать тестовые варианты.
Следующим звеном станут консультации со специалистами. Это можно сделать с учителями, преподающими профильные предметы, либо обратиться к репетиторам и педагогам, консультирующим на форумах.
Тем, кто особо замотивирован, следует дополнительно изучать бесплатный материал от преподавателей в Интернете.
Сейчас тот важный период, когда ещё не поздно начать активную подготовку к ЕГЭ, подчеркнули педагоги. Однако если протянуть ещё месяц, разгона может не хватить, подчеркнули они.
Ранее NEWS.ru писал, что участники единого госэкзамена в 2021 году смогут изменить или дополнить перечень выбранных учебных предметов.