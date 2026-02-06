Зимняя Олимпиада — 2026
Педагог оценила инициативу об обязательном школьном психологе

Педагог Манина: школьный психолог должен быть хорошо подготовлен

Школьному психологу необходима качественная профессиональная подготовка, рассказала «Радио 1» педагог психолог высшей квалификации и профессиональный медиатор Ирина Манина. Она отметила, что сейчас в школах есть только педагог-психолог и социальный педагог.

Ну, плюс еще, школьный психолог должен быть многостаночником, и это должно быть профессиональное образование. Иногда приходят на работу люди, которые мало что понимают непосредственно в детской психологии, — рассказала Манина.

Педагог подчеркнула, что сегодня дети не боятся обращаться за консультацией к психологу. По ее словам, популяризация психологии может подтолкнуть их проявить интерес к такому формату.

Ранее психолог Григорий Спижевой рассказал, что если у ребенка наблюдается бессонница или другие нарушения сна, а также беспричинные перепады настроения, ему вместе с родителями стоит посетить школьного психолога. Он посоветовал взрослым самостоятельно изучать психологическую литературу.

