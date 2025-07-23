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23 июля 2025 в 19:37

Печеночные блины на максимум — попробуй и удиви всех за столом!

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если хотите быстро приготовить необычные, сытные и ароматные блины — этот рецепт для вас. Печеночные блины с овощной начинкой отлично подойдут для завтрака или легкого ужина.

Ингредиенты (на 1 порцию)

  • 200–300 г куриной печени
  • 2 яйца
  • 50–70 мл сливок 10%
  • 1/2 стакана муки
  • Соль, перец и пряности по вкусу
  • 2 ст. ложки растительного масла
  • Начинка: морковь, лук, помидор

Пошаговый рецепт

Шаг 1:

Все ингредиенты для теста взбейте в блендере до однородности.

Шаг 2:

Добавьте масло, дайте тесту постоять 10 минут.

Шаг 3:

Слегка смажьте сковороду маслом и выпекайте блины как обычные толстые блинчики.

Шаг 4:

Для начинки обжарьте морковь, лук и помидор с солью и перцем. Когда блин будет на сковороде и одна сторона прожарена, переверните его, выложите начинку на половину, посыпьте тертым сыром и накройте второй половиной блина. Держите на огне до готовности.

Помните тот самый вкус настоящего грузинского сациви? Теперь его можно легко повторить на своей кухне! Этот рецепт — мой любимый вариант, который собирает восторженные отзывы друзей и родных.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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