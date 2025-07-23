Печеночные блины на максимум — попробуй и удиви всех за столом!

Если хотите быстро приготовить необычные, сытные и ароматные блины — этот рецепт для вас. Печеночные блины с овощной начинкой отлично подойдут для завтрака или легкого ужина.
Ингредиенты (на 1 порцию)
- 200–300 г куриной печени
- 2 яйца
- 50–70 мл сливок 10%
- 1/2 стакана муки
- Соль, перец и пряности по вкусу
- 2 ст. ложки растительного масла
- Начинка: морковь, лук, помидор
Пошаговый рецепт
Шаг 1:
Все ингредиенты для теста взбейте в блендере до однородности.
Шаг 2:
Добавьте масло, дайте тесту постоять 10 минут.
Шаг 3:
Слегка смажьте сковороду маслом и выпекайте блины как обычные толстые блинчики.
Шаг 4:
Для начинки обжарьте морковь, лук и помидор с солью и перцем. Когда блин будет на сковороде и одна сторона прожарена, переверните его, выложите начинку на половину, посыпьте тертым сыром и накройте второй половиной блина. Держите на огне до готовности.
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