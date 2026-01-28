Печенка, которую съедят все. Мой хит — соус из плавленого сыра. Готовится в одной сковороде за 20 минут

Плавленый сыр — это волшебный ингредиент, который меняет правила игры. Его кремовая текстура и мягкий вкус обволакивают кусочки печени, нейтрализуя возможную горчинку и добавляя блюду ту самую нежность, которая нравится даже скептикам.

Для блюда беру 500 граммов говяжьей печени, тщательно промываю, удаляю все пленки и протоки и нарезаю на небольшие продольные кусочки. Одну луковицу мелко нарезаю, а одну морковь натираю на средней терке. В сковороде с толстым дном разогреваю растительное масло. Выкладываю лук, морковь и печень и, постоянно помешивая, обжариваю на довольно сильном огне примерно 8-10 минут, пока печень не схватится снаружи, а овощи не станут мягкими. Затем добавляю соль, любимые специи (отлично подойдет черный перец и немного сладкой паприки) и одну столовую ложку пшеничной муки. Хорошо перемешиваю, чтобы мука распределилась и не было комочков. Сразу же вливаю около 200-250 мл горячей воды или бульона, перемешиваю и довожу до легкого кипения. Огонь убавляю. В кипящий соус добавляю 150 граммов плавленого сыра, нарезанного кубиками, или выдавливаю его из тюбика. Аккуратно помешиваю, пока сыр полностью не растворится и не превратится в однородный, густой, кремовый соус. Томлю все вместе на медленном огне еще 3-5 минут, чтобы вкусы соединились. В самом конце посыпаю обильно рубленой свежей зеленью (петрушка, укроп) и подаю сразу, пока соус не загустел. Идеально с картофельным пюре или макаронами.

