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28 июля 2025 в 11:01

Печенье на майонезе: обалденное лакомство с воздушной текстурой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Печенье на майонезе получается воздушным, невероятно легким, с хрустящей корочкой и тающей во рту текстурой. Майонез придает тесту особую пластичность, а готовому печенью — едва уловимую пикантную нотку, которая идеально сочетается со сладостью.

Для приготовления взбейте 200 г майонеза и 150 г сахара, добавьте 1 яйцо, щепотку соли и 1/2 ч. л. соды. Постепенно введите 400 г муки — тесто должно получиться мягким, но не липким. Раскатайте пласт толщиной 5 мм, вырежьте формочками, посыпьте сахарной пудрой и выпекайте 10–12 минут при 180 °C до золотистого цвета.

Горячее печенье будет хрустящим, а после остывания станет более нежным. Это обалденное лакомство с воздушной текстурой — не слишком сладкое, с приятным маслянистым вкусом.

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печенье
майонез
рецепты
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
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