21 октября 2025 в 08:24

Печень с грибами: просто, бюджетно и очень вкусно. Вот как накормить семью за 15 минут

Мне нравится этот рецепт за его честную простоту — здесь не нужно сложных манипуляций или редких специй, чтобы получить по-настоящему вкусное блюдо. В нем идеально сочетаются доступность ингредиентов и скорость приготовления, что для меня, как для человека с плотным графиком, становится решающим фактором. А еще этот аромат тушеной печени с грибами, наполняющий кухню, напоминает мне о детстве и бабушкиных ужинах.

Готовлю так: 500 г куриной печени промываю, заливаю небольшим количеством горячей воды и томлю под крышкой 5 минут. 300 г шампиньонов режу пластинами и обжариваю на сухой сковороде 7 минут до золотистого цвета. Соединяю печень с грибами, добавляю соль и 3 г черного перца. Вливаю 70 мл молока — оно не дает печени стать резиновой и создает нежный соус. Довожу до кипения и сразу снимаю с огня. Посыпаю рубленой петрушкой и подаю с картофельным пюре или гречкой. Получается нежнее, чем любое мясо, и готовится буквально за время, пока варится гарнир!

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

