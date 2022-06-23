Павел Воробьев: ВОЗ — рассадник всего злого, что есть в здравоохранении Председатель Московского городского научного общества терапевтов оценил перспективы выхода России из Всемирной организации здравоохранения

Фото: IMAGO/Vasilis Rebapis/Eurokini/Global Look Press

Дискуссии насчет выхода России из ВОЗ продолжаются уже несколько недель. Подобные предложения высказывают депутаты Государственной думы. Против, согласно опросам, выступает большинство представителей медицинского сообщества. NEWS.ru поговорил с доктором медицинских наук, профессором, председателем Московского городского научного общества терапевтов Павлом Воробьевым о значимости ВОЗ для врачей и возможных последствиях прекращения её деятельности.

— Зампред комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов предложил перестать платить членские взносы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Он добавил, что в нижней палате российского парламента звучат предложения выйти из организации. Как вы относитесь к возможному выходу России из ВОЗ?

— Хорошо отношусь. Потому что в последние годы эта организация превратилась в рассадник всего злого, что есть в здравоохранении. Она взяла на себя функции, которые ей никто никогда не давал. Все, что мы сейчас имеем нехорошего, мы имеем от ВОЗ. Последний пример — это обсуждение возможной эпидемии обезьяньей оспы. Они пытаются напугать этой болезнью так же, как они пугали ковидом.

— Вы считаете, что опасения, связанные с распространением обезьяньей оспы, неоправданные?

— Несколько лиц нетрадиционной ориентации собрались в клубе и заразились друг от друга этой оспой. Это точно не мировая проблема. Болезнь не контагиозная, не опасная, не тяжелая. Заболеть можно десятками-сотнями других. Почему из этого нужно устраивать вселенский потоп, я не очень понимаю.

Фото: Norbert Eisele-Hein/Global Look Press

— Почему они устроили «вселенский потоп», какая мотивация?

— Деньги, деньги, деньги и деньги. За всем этим стоят лекарства, вакцины. Вместо того чтобы заниматься распространенными и опасными заболеваниями (гипертония и рак, например), они нас все время уводят в какую-то другую сферу. При этом люди погибают. И не от ковида, а от инфарктов и инсультов, которые перестали лечить.

— Как повлияет возможный выход из ВОЗ на оказание медицинской помощи в России?

— Никак не повлияет. Потому что ВОЗ не имеет отношения к оказанию медицинской помощи. Они по другой части.

— Опрос в мобильном приложении «Справочник врача» показал, что 69,8% российских врачей выступают за сохранение членства РФ в ВОЗ. Почему это так важно для большинства представителей медицинского сообщества?

— Они вообще не понимают, где они находятся. Возьмите любое общество в любом процессе. 70% вам ответят на вопрос так, как правильно. Никто из врачей не оценивал деятельность ВОЗ, они вообще не знают, чем организация занимается. У нас Роспотребнадзор является проводником всех возовских инструкций. Он определяет, что происходит, врачи к этому не допускаются.

— В высших эшелонах власти неоднократно высказывались мнения, что медицина должна быть вне политики. Несмотря на это, директора бюро Ханса Клюге просили перенести за пределы РФ офис европейской штаб-квартиры организации по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними. Почему так происходит и медицина не может оставаться нейтральной?

— Медицина есть и всегда будет нейтральной. Потому что первый завет врача состоит в том, что мы должны лечить людей любого цвета кожи, национальности, религии. Но ВОЗ мало имеет отношения к медицине. Там чиновники сидят, где им удобно, пусть они там и сидят. Какое это имеет отношение к нашему здравоохранению? У нас врачи не взаимодействуют с ВОЗ. Организация не дает никаких рекомендаций по лечению, например.

— За выход из ВОЗ в основном выступают политики и объединения консервативного толка, в том числе противники вакцинации и отрицатели коронавируса. Не является ли в этой связи попытка выйти из всемирной организации откатом в прошлое и изоляцией, в том числе от современных медицинских технологий и препаратов?

— Все здравомыслящие люди, которые понимают, какой урон ВОЗ нанесла своей политикой, они против этого. Мы должны понимать, что коронавирус — это урон народонаселению России и мира. Погибли миллионы людей. Но они же умерли не от коронавируса, они умерли от того, что им не оказывали медицинскую помощь. От COVID-19 такой смертности вообще не должно было быть. Через нас (Медицинское бюро Павла Воробьева. — NEWS.ru) шесть тысяч человек прошло, среди них была смертность от COVID-19 — 0,3%.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Каковы в связи с международными событиями перспективы признания со стороны ВОЗ российских вакцин, в том числе «Спутника V»?

— Вы поймите еще раз — ВОЗ не является регуляторным органом. Что они признают, что они не признают — это никого никак не касается. Они не занимаются регистрацией лекарств. За это отвечает Европейское агентство лекарственных средств, но никак не ВОЗ.

— В конце мая директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев заявил, что Россия не планирует в инициативном порядке выходить из ВОЗ, хотя незадолго до этого депутат-единоросс Пётр Толстой уверял, что МИД направил в Госдуму список соглашений с международными организациями, в том числе с ВОЗ, пообещав «проанализировать и предложить денонсировать». На данный момент, по вашим ощущениям, российское руководство склоняется больше к сохранению членства в ВОЗ или к выходу?

— Есть официальные лица, которые должны говорить официальные вещи, а есть неофициальные лица, вроде меня, которые могут говорить правду. По моим ощущениям, Россия в ближайшее время из ВОЗ не выйдет. Мы не выходим не из одной организации, пока нас не начинают оттуда выгонять. Из ВОЗ Россию могут только исключить. Но они не будут этого делать, они нас очень любят. Мы — любимая игрушка для них, всегда их поддерживали.