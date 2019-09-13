https://static.news.ru/photo/8d20e47a-d56e-11e9-ade9-fa163e074e61_660.jpg Павел Лобков Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Ведущий передачи «Бремя новостей» Павел Лобков уходит с телеканала «Дождь». Об этом в своём Facebook сообщила главный редактор СМИ Александра Перепелова.

Она подчеркнула, что Лобков будет появляться в новостном вечернем выпуске. Команда, работавшая над «Бременем новостей», займётся подготовкой нового проекта.

Ранее News.ru писал, что генерального директора телеканала «Дождь» Наталью Синдееву вызвали на допрос в Следственный комитет России. По её словам, её допросили в качестве свидетеля по делу о московской акции 27 июля.