Патрушев объяснил причину появления новых инфекционных заболеваний

Устойчивая тенденция к появлению новых инфекционных болезней и пандемий стала следствием опасных экспериментов с вирусами, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По его словам, опасные эксперименты с патогенами на потенциально опасных объектах и развитие генной инженерии усиливают разного рода биологические риски, передаёт РИА Новости.

Сегодня биологические риски обусловливаются событиями, связанными в первую очередь с деятельностью человека, — уверен Патрушев.

По его мнению, набирает обороты синтетическая биология, «позволяющая играть геномом в преступных целях». Решение вопросов предупреждений и угроз биологической безопасности в настоящее время является приоритетной задачей на самом высоком государственном уровне, подытожил Патрушев.

Ранее сообщалось, что в России впервые за последние два месяца снизилась заболеваемость коронавирусом. В ряде регионов этот показатель за неделю составил от 2% до 23%. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в ходе заседания правительственного координационного совета по борьбе с COVID-19.

Она уточнила, что рост заболеваемости удалось остановить в 43 регионах. Ещё в 33 он является незначительным. Показатель прироста заболевших превышает среднероссийский только в одном регионе — Амурской области. В то же время, Попова напомнила, что заболеваемость среди россиян старше 65 лет остаётся прежней и тенденции к её снижению нет.