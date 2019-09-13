https://static.news.ru/photo/a27a0fac-d60b-11e9-9b7f-fa163e074e61_660.jpg Николай Патрушев Фото: Сергей Булкин/News.ru

После проведения ряда проверок выяснилось, что чиновники Южного федерального округа нарушают правила защиты информации при использовании компьютеров и Интернета, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

По его словам, зафиксировано использование неучтённых съёмных носителей информации и несертифицированного программного обеспечения, а также несанкционированное подключение мобильных и беспроводных точек доступа, которые взаимодействуют с Интернетом, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что чиновники в Ингушетии украли деньги, выделенные на снижение безработицы. На эти цели было предоставлено более 4,4 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.