Патриарх объяснил пользу православных книг

https://static.news.ru/photo/b34ea342-83f2-11eb-9d33-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал сограждан читать книги, чтобы справиться с кризисами современности. По его мнению, осмысление опыта других людей, который изложен в таких изданиях, помогает преодолеть беды и невзгоды.

Все тяготы в таком случае становятся не такими уж и тяжёлыми, отметил предстоятель Русской православной церкви.

Читая книги, мы должны обогащаться добрым и правильным опытом других людей, ограждать себя от ошибок, через которые прошли другие люди, тяжесть последствий которых запечатлена на страницах книг, — сказал патриарх в эфире телеканала «Спас» в поздравительной речи накануне Дня православной книги.

Он напомнил, как во время Великой Отечественной войны советские граждане «массово предавались чтению», прячась во время бомбёжек Москвы в метро.

От того, чем человек наполняет себя, свою душу и сердце, во многом зависит, как он проявляет себя в различных жизненных ситуациях, высказал убеждённость Кирилл. Духовное богатство, которое даёт литература, помогает отзываться на чужую боль, а не проходить мимо, или, например, отстаивать личную позицию, а не зависеть от чужих мнений, добавил патриарх.

День православной книги отмечается в РПЦ 14 марта. В 2021 году от традиционного детского праздника с участием патриарха в храме Христа Спасителя было решено отказаться. В связи с непростой эпидемиологической обстановкой вместо этого будет организован интерактивный марафон на телеканале «Спас».

Ранее NEWS.ru писал, что Русская православная церковь не собирается создавать собственную криптовалюту для пожертвований или принимать их в биткоинах.