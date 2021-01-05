Патриарх Кирилл выступил против цифрового контроля над личностью

https://static.news.ru/photo/496b0b8e-50e2-11eb-84ac-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Кирилл Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Об опасности развития цифровых технологий в сторону полного контроля над человеком предупредил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом он заявил в рождественском интервью телеканалу «Россия 1».

Техническая цивилизация, по мнению предстоятеля, достигла уровня, способного обеспечить тотальный контроль над личностью и управление поведением. Патриарх Кирилл предостерёг, что развитие цифровых технологий может привести к новому рабству.

Более того, по его словам, это было предсказано ещё в Апокалипсисе. В книге говорится, что пришествие антихриста будет сопровождаться тотальным контролем над человеком. Он также заявил, что дьявол является «не в виде злодея <...>, а в виде ангела света», а антихрист может предложить для борьбы с преступностью ввести тотальный контроль.

Поэтому, добавил патриарх Кирилл, РПЦ категорически против использования цифровых технологий в обеспечении тотального контроля над человеческой личностью.

Там (в Апокалипсисе. — NEWS.ru) говорится, что на чело человека будет наложена печать антихриста, и без этой печати нельзя будет ни купить, ни продать, ни участвовать ни в каких общественных отношениях — человек будет обречён на гибель, — заявил предстоятель.

Как писал NEWS.ru, патриарх Кирилл обратился к россиянам накануне Нового года и призвал быть благодарными за радости и скорби уходящего года.

Через трудности, отметил священник, которые вынуждено проходить человечество, должно понять, «как бы человек не был могущественен, каких бы достижений он не стяжал в своей жизни, есть всегда нечто, что обнаруживает человеческую слабость и уязвимость».