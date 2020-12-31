Патриарх Кирилл пожелал россиянам быть благодарными за уходящий год

Патриарх Кирилл обратился к россиянам накануне Нового года и призвал быть благодарными за радости и скорби уходящего года. Через трудности, отметил священник, которые вынуждено проходить человечество, должно понять, «как бы человек не был могущественен, каких бы достижений он не стяжал в своей жизни, есть всегда нечто, что обнаруживает человеческую слабость и уязвимость».
Однако эти трудности не должны приводить к утрате веры, пессимизму, разочарованию.
И, может быть, именно в этом пространстве человеческой незащищённости и может развиваться и укрепляться религиозное чувство человека, — цитирует главу РПЦ ТАСС.
Патриарх также поблагодарил медиков и волонтёров, которые помогали бороться с пандемией. Кирилл почтил память умерших, включая клириков Москвы.
Мы будем хранить память о тех наших братьях, которые перешли от земной жизни к жизни вечной в это лихолетье, — сказал глава РПЦ.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин поздравили с Новым годом и Рождеством патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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