Патриарх Кирилл пожелал россиянам быть благодарными за уходящий год

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Телеведущий и врач Александр Мясников заявил, что не планирует идти в политику. У него другие планы на будущее.

Он отметил, что не хочет возглавлять Роспотребнадзор или становиться депутатом. Многие думают, что я чего-то хочу. А у меня возраст... Я хочу гулять с собаками, купаться в проруби, летать на...