Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведёт литургию в Рождественский сочельник 6 января. Служба состоится в храме Христа Спасителя, сообщили в пресс-службе Московского патриарха.
Богослужение
Ранее патриарх Кирилл поздравил россиян с Новым годом. Он провёл молебен также в храме Христа Спасителя.
Как писал NEWS.ru, патриарх пожелал, чтобы наступающий год стал годом благости Божией. Он отметил, что обстоятельства жизни бывают разными и нередко людям не хватает собственной воли, чувств, разума, чтобы справиться с ними
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