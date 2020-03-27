29 марта в столичном Храме Христа Спасителя пройдёт литургия святителя Василия. Мероприятие проведёт патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Эта дата известна как день памяти преподобного Иоанна Лествичника на четвёртой неделе Великого поста,
Ранее, как писал NEWS.ru, в РПЦ заявили, что не планируют менять порядок публичных богослужений из-за пандемии коронавируса. Однако для тех, кто не сможет посещать храмы, будет организована трансляция богослужений на телеканалах «Союз» и «Спас», а также в соцсетях.
Число заражённых коронавирусом в России превысило тысячу человек. Трое жителей страны умерли от пневмонии, вызываемой вирусом COVID-19, ещё несколько инфицированных скончались от сопутствующих заболеваний. Дни с 28 марта до 5 апреля станут внеплановыми выходными, которые президент Владимир Путин призвал провести дома.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен