https://static.news.ru/photo/0cb2ec3e-703c-11ea-8ff2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

29 марта в столичном Храме Христа Спасителя пройдёт литургия святителя Василия. Мероприятие проведёт патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Эта дата известна как день памяти преподобного Иоанна Лествичника на четвёртой неделе Великого поста, говорится на сайте Московского патриархата.

Ранее, как писал NEWS.ru, в РПЦ заявили, что не планируют менять порядок публичных богослужений из-за пандемии коронавируса. Однако для тех, кто не сможет посещать храмы, будет организована трансляция богослужений на телеканалах «Союз» и «Спас», а также в соцсетях.

Число заражённых коронавирусом в России превысило тысячу человек. Трое жителей страны умерли от пневмонии, вызываемой вирусом COVID-19, ещё несколько инфицированных скончались от сопутствующих заболеваний. Дни с 28 марта до 5 апреля станут внеплановыми выходными, которые президент Владимир Путин призвал провести дома.